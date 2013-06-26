Гривня на закрытии межбанка снизилась по отношению к доллару

В среду, 26 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1330/8,1430 грн/долл., к 12:00 — снизились до 8,1400/8,1440 грн/долл., к закрытию торгов — снова снизились, до 8,1435/8,1460 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,6295/10,6445 грн/евро, к 12:00 — снова выросли, до 10,6160/10,6250 грн/евро, к закрытию — до 10,6015/10,6090 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также выросли - до 0,2473/0,2477 грн/рубль, к 12:00 — снизились до 0,2476/0,2480 грн/рубль, к закрытию - вернулись к утренним значениям, 0,2473/0,2477 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,9235 (+0.0935).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3065/1,3067, а к 15:00 упали до 1,3020/1,3021.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1390/8,1450 грн/долл., по отношению к евро — на уровне 10,6860/10,7000 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2485/0,2489 грн/рубль.