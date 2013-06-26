В Совете Европы отмечают прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег

Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег MONEYVAL отмечает прогресс Украины в 2012 году.

Об этом говорится в ежегодном докладе группы за 2012 год, представленном сегодня в Страсбурге, сообщает LB.ua.

«Значительный прогресс был достигнут в решении пробелов в законодательстве, касающихся замораживания активов террористов», - указано в докладе.

Кроме того, в документе отмечается, что Украина предприняла в 2012 году удовлетворительные меры для ликвидации пробелов в законодательстве в отношении норм, применяемых к трансграничным платежам.

Вместе с тем, по мнению Экспертной группы Совета Европы, неудовлетворительно урегулированным остается вопрос конфискации активов.

«Но проект закона подготовлен и находится на пересмотре (в министерствах); он, в принципе, должен быть представлен в парламент после вступления в силу Уголовного процессуального кодекса, пересмотренного в ноябре 2012 года», - написано в докладе.

В то же время, отмечает издание, Украина считается одним из лидеров по выводу денег в оффшоры - за годы независимости из страны вывели 167 млрд долларов.