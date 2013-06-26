Янукович: в бюджете-2014 будет заложено основание для развития регионов

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что в государственном бюджете на 2014 год будет заложено основание для развития регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время встречи с кандидатами на должности глав районных государственных администраций.

«Уже в следующем году центр тяжести будет перемещен в регионы. Мы с вами посмотрим в сентябре, каким будет проект бюджета. Моя точка зрения, что будет как минимум 55 на 45», - сказал глава государства.

По его убеждению, делегирование полномочий является вполне естественном процессом, ведь местные власти лучше ориентируется в ситуации на местах, знают потребности каждого города, района.

«Мы постепенно в регионы должны передавать полномочия вместе с ответственностью. Когда идет согласованная политика регионов и центра - это всегда идет на пользу стране. Я сторонник того, чтобы центр тяжести постепенно переходил в сторону регионов», - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Президент Виктор Янукович заявил, что Государственный фонд регионального развития, формируемый за счет средств государственного бюджета, должен заработать на полную мощность до конца текущего года и в 2014 году.

При этом он подчеркнул, что объем финансирования такого фонда должен был соответственным.

«Чтобы не было это посмешищем, когда мы 800 млн делим на развитие регионов. Это стыдно. Я помню, как мы радовались в 2007 году, когда мы выделили порядка 8 млрд. Но этого мало. В регионы нужно выделять средств намного больше, чтобы организовать нормальную качественную жизнь людей», - обратил внимание глава государства.