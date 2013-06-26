Экономика США не оправдала ожиданий

Рост экономики США в первом квартале 2013 года был более медленным, чем предполагалось ранее, из-за невысоких темпов потребительских расходов, слабых деловых инвестиций и снижения экспорта, сообщает Reuters.

Экономика страны расширилась на 1,8% в годовом исчислении, согласно окончательной оценке министерства торговли. Ранее сообщалось о росте ВВП в первом квартале на 2,4% после повышения на 0,4 % в последние три месяца прошлого года.

Почти все составляющие показателя роста были пересмотрены вниз, за исключением сферы строительства домов и государственного сектора. Это может поставить под сомнение откровенно оптимистичную оценку экономики США, опубликованную на прошлой неделе Центробанком.

Данные появились в период усложнения обстановки на финансовых рынках, после того как председатель ФРС Бен Бернанке сказал на прошлой неделе, что американский Центробанк, вероятно, начнет замедлять темпы скупки облигаций уже в этом году и совсем остановит эту программу в 2014 году.

Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, повысились на 2,6%, а не на 3,4%, как считали ранее. Этот пересмотр в основном отражает слабые расходы на услуги в сфере здравоохранения.

Экспорт, который вырос согласно предыдущему подсчету, на самом деле сократился на 1,1% в первые три месяца 2013 года, отобрав 0,15 процентного пункта у показателя роста ВВП. Это, вероятно, является следствием замедления мировой экономики.

Деловые расходы едва выросли, при этом инвестиции в строительство нежилых сооружений упали более резко, чем сообщалось ранее. Снижение расходов на нежилое строительство было первым за два года.

Темпы накопления запасов были незначительно снижены, добавив к показателю роста ВВП немного более половины процентного пункта. Исключая запасы, ВВП вырос на 1,2% - это самый медленный рост за два года.