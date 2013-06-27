Оценка роста ВВП США снижена на четверть

ВВП США в первом квартале 2013 года вырос только на 1,8%, а не на 2,4%, как предполагалось ранее. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Бюро экономической статистики страны, сообщает lenta.ru.

Для сравнения, в четвертом квартале 2012 года экономика США выросла лишь на 0,4%.

В отчете поясняется, что к пересмотру оценки привело, в частности, уточнение по категории «личные расходы». Они в США в первом квартале выросли не на 3,4%, как статистики сообщили ранее, а на 2,6%. Экспорт снизился на 1,1% за квартал, импорт — на 0,4%.

Кроме того, на снижение оценки оказали влияние и инвестиции в бизнес. Они поднялись лишь на 0,4%, хотя раньше предполагалось, что показатель вырос на 2,2 процента. Reuters отмечает, что незначительный пересмотр в сторону ухудшения зафиксирован и почти по всем остальным категориям.

Для инвесторов пересмотр оценки роста ВВП был неожиданным: экономисты, опрошенные Reuters накануне выхода отчета, не ожидали существенных изменений. Тем не менее, на фондовых рынках США на сообщение о пересмотре данных по ВВП отреагировали спокойно. Так, индекс Dow Jones в первый час торгов поднялся на 0,76%, S&P 500 — на 0,77%.

В МВФ в середине июня заявили, что ожидают роста экономики США по итогам года в районе 1,9%. Для сравнения, в еврозоне ВВП, согласно прогнозу Еврокомиссии, должен сократиться на 0,4%.