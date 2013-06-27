Fitch прогнозирует укрепление мировой экономики

Мировая экономика будет постепенно укрепляться во втором полугодии этого года, а также 2014-2015 гг., так как экономика США набирает рост, а еврозона приближается к точке разворота экономического цикла. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Global Economic Outlook, сообщают Вести.ru.

По оценкам аналитиков Fitch, мировой ВВП увеличится в 2013 г. на 2,4%, в 2014 г. - на 3,1%, в 2015 г. - на 3,2%.

Для основных развитых экономик агентство ожидает роста ВВП в размере 0,9% в этом году, 1,9% - в 2014 г. и 2% в 2015 г.

По мнению директора группы суверенных рейтингов Fitch Джерджели Кисс, некоторые из крупнейших emerging markets будут испытывать на себе проблемы развитых экономик и Китая, а также негативное влияние роста объемов кредитования и структурных проблем. По этой причине аналитики агентства ожидают сокращения разницы между показателями экономического роста развитых и развивающихся стран в обозримом будущем.

Тем не менее темпы увеличения ВВП в emerging markets по-прежнему будут намного выше, чем в развитых странах, и составят в среднем 4,8% в этом году и 5,2% в 2014 и 2015 гг.

Однако агентство понизило прогнозы роста ВВП всех четырех стран БРИК на 2013-2014 гг. Так, ВВП России увеличится в этом году на 2,2%, что на 1,7 п. п. хуже предыдущего прогноза, в 2014 и 2015 гг. – на 3%, прогнозируют эксперты Fitch.

Экономика Китая, по оценкам Fitch, увеличится на 7,5% (предыдущий прогноз - 8%), в 2014 г. - 7,5%, в 2015 г. - 7%.

Рост Индии ухудшен на 0,8 п.п. до 5,7%, Бразилии - на 1,1 п.п. до 2,5%.