Обвал на рынке золота продолжается. Цены достигли многолетнего минимума

Вероятность ослабления инфляционных рисков в США в связи с возможным сокращением объемов программы выкупа активов QEIII, а также признаки постепенного восстановления мировой экономики в среду, 26 июня, вновь привели к падению цен на золото до многолетнего минимума.

К концу торгов августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 45,3 доллара, или на 3,6% - до 1229,80 доллара за тройскую унцию, что является минимальной отметкой на закрытии торгов с августа 2010 года.

За текущий квартал стоимость драгметалла упала на 23%. Активы крупнейшего биржевого фонда, базовым активом которого является золото - SPDR Gold Trust - в среду, 26 июня, уменьшились на 16,2 тонны - до 969,5 тонны - минимума с февраля 2009 года. Число хедж-фондов, инвестирующих в золото, при этом упало до самой низкой отметки с 2010 года, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на компанию EurekaHedge Pte Ltd.

Падение котировок поддержали опубликованные во вторник сильные макроэкономические данные в США, которые зафиксировали улучшение показателя по рынку недвижимости страны, повышение доверия к американской экономике и рост объема заказов на товары длительного пользования.

"Продолжающаяся распродажа золота - результат обеспокоенности относительно вероятности сокращения объемов стимулирования ФРС. Ситуацию на рынке смогут изменить рост физического спроса на драгметалл и покупки со стороны мировых Центробанков. Как говорят на рынке, никто не стремится поймать падающий нож", - сказал глава сырьевого подразделения TD Securities Inc. Барт Мелек, цитируемый агентством Bloomberg.

В то же время удешевление драгметалла сдержали данные по ВВП США, оказавшиеся хуже ожиданий, и спровоцировавшие рост спроса на надежные активы. Крупнейшая мировая экономика выросла в первом квартале, по окончательной оценке, на 1,8%, хотя ранее ее рост оценивался в 2,4%.