Министры финансов стран ЕС разработали план спасения банков

Министры финансов стран ЕС в четверг достигли соглашения относительно правил реорганизации и ликвидации проблемных банков. Спасать банки предполагается за счет средств кредиторов и вкладчиков, а не налогоплательщиков, сообщают Вести.ru.

При этом правила позволяют национальным регуляторам достаточно гибко подходить к спасению в случае банковского кризиса. Тем не менее соглашение гарантирует, что первые средства для спасения банка будут выделяться за счет средств кредиторов и вкладчиков.

В первую очередь расходы по спасению будут нести вкладчики и кредиторы, обязательства банка перед которыми превышает 100 тыс. евро.

Только после того как объем этих средств превысит 8% от общих обязательств банка, национальные власти могу вмешаться для защиты инвесторов. Идея состоит в том, что национальные власти смогут использовать специальные фонды для дальнейшего финансирования программы спасения, но максимальный объем этих средств также ограничен.

Соглашение также позволяет странам еврозоны использовать фонд спасения в размере 500 млрд евро, при этом средства могут направляться напрямую в проблемные банки.

Страны также должны предоставить гарантийный депозит в размере 1,3% от общего объема депозитов для обеспечения выделения средств в случае необходимости.

"Эта директива позволит обеспечить стабильность банковского сектора", - сказал министр финансов Франции Пьер Московичи и добавил, что страны еврозоны будут иметь доступ к Европейскому механизму стабильности.

Правила направлены на обеспечение порядка, согласно которому вкладчики и кредиторы должны будут частично взять на себя убытки в случае банковского кризиса. Они являются частью плана, который позволит остановить банковский кризис и дефолт стран, как это произошло в Ирландии и на Кипре.

Напомним, что для получения помощи от международных кредиторов властям Кипра пришлось согласиться с тем, что Bank of Cyprus должен провести реструктуризацию, в результате которой потери вкладчиков с размером вклада более 100 тыс. евро составят около 30%. Второй по размеру банк, Laiki, должен будет полностью закрыться, а потери будут компенсированы только владельцам вкладов размером менее 100 тыс. евро. Это вызвало отток депозитов во многих странах, так как доверие инвесторов к банковской системе еврозоны снизилось. Новые правила позволят стандартизировать механизм спасения, то есть неожиданностей, подобных "кипрскому сценарию", больше быть не должно.