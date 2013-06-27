МВФ одобрил выделение Румынии более 520 млн евро

Международный валютный фонд (МВФ) в среду одобрил выделение Румынии очередного кредитного транша в размере 520,74 млн евро. Соответствующее решение было выработано по итогам заседания совета директоров МВФ, на котором проводились седьмой и восьмой по счету обзоры выполнения Бухарестом условий программы кредитной поддержки со стороны Фонда, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВФ.

В пресс-службе отмечают, что Румыния получила доступ в общей сложности к примерно 3,571 млрд евро в соответствии с соглашением, утвержденным 25 марта 2011 года. "Власти Румынии рассматривают эту договоренность как профилактическую и не намерены в ее рамках брать в долг средства", - подчеркнула пресс-служба МВФ.

Она также процитировала заместителя директора-распорядителя МВФ Немат Шафик, которая выразила мнение, что "экономика Румынии стабилизировалась". "Однако рост остается слабым... Проведение структурных реформ имеет критически важное значение для реализации потенциала роста Румынии и создания рабочих мест", - отметила Шафик. Кроме того, добавила она, в Румынии "остаются незавершенными реформы энергетического и транспортного секторов и принадлежащих государству предприятий".