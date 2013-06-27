Арбузов встретился с новым руководителем миссии МВФ

Делегация представителей Международного валютного фонда в среду, 26 июня, провела встречу с первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества и договорились продолжить активный диалог с целью достижения договоренности по новой программе сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

Согласно сообщению, в рамках визита была проведена встреча с первым вице-премьер-министром Украины Арбузовым и министрами экономического блока правительства, а также представлен новый руководитель Миссии МВФ в Украине Николай Георгиев, который сменил на этом посту Кристофера Джарвиса.

Как сообщал УНИАН, 11 июня во время брифинга в Администрации Президента первый зам. главы Администрации Президента Ирина Акимова сообщила, что 27-28 июня в Украину приедет миссия МВФ.

МВФ назначил новым руководителем своей миссии в Украине гражданина Болгарии Николая Георгиева. С 4 июня Георгиев сменил на посту руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.