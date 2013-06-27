Основатель IKEA Кампрад возвращается в Швецию после 40-летнего бегства от налогов

Основатель шведского мебельного гиганта IKEA Ингвар Кампрад возвращается на родину после 40-летнего бегства от налогов, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Как напоминает издание, все это время бизнесмен предпочитал жить в Швейцарии.

«Я переезжаю обратно в Швецию, чтобы быть ближе к семье и старым друзьям. После того как моя дорогая жена Маргарет умерла полтора года назад, мне стало труднее оставаться в Швейцарии», — говорится в заявлении 87-летнего Кампрада.

Как отмечает газета, основатель IKEA снова будет платить шведский подоходный налог. Однако налог на роскошь ему выплачивать не придется, поскольку, во-первых, Швеция отменила этот сбор, а во-вторых, Кампрад перевел свою долю в IKEA в благотворительные организации, базирующиеся за пределами страны, говорится в статье.

Издание напоминает, что Кампрад покинул Швецию в знак протеста против очень высоких налогов, существовавших в 1970-х и 1980-х гг. Поступок предпринимателя вызвал тогда большой общественный резонанс.

По словам пресс-секретаря бизнесмена, нынешнее решение Кампрада носит исключительно личный характер и никак не повлияет на управление IKEA.