На открытии межбанка гривня снизилась к доллару

В четверг, 27 июня, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1420/8,1480 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», к открытию торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6040/10,6135 грн/евро, по отношению к российскому рублю — также снизились, до 0,2475/0,2479 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3023/1,3025 (среда — 1,3065/1,3067).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 июня, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1330/8,1430 грн/долл., к 12:00 — снизились до 8,1400/8,1440 грн/долл., к закрытию торгов — снова снизились, до 8,1435/8,1460 грн/долл.

К открытию торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,6295/10,6445 грн/евро, к 12:00 — снова выросли, до 10,6160/10,6250 грн/евро, к закрытию — до 10,6015/10,6090 грн/евро.

По отношению к российскому рублю к открытию торгов котировки гривни также выросли - до 0,2473/0,2477 грн/рубль, к 12:00 — снизились до 0,2476/0,2480 грн/рубль, к закрытию - вернулись к утренним значениям, 0,2473/0,2477 грн/рубль.