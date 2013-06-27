ЕС удалось достичь соглашения по бюджету еврозоны на 2014-2020 годы

Руководству ЕС в лице Европарламента, Евросовета и Еврокомиссии удалось достичь соглашения по бюджету еврозоны на 2014-2020 годы. Об этом объявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, передает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, ликвидирована угроза паралича с наступлением 2014 года всей работы ЕС в связи с отсутствием утвержденного семилетнего бюджетного плана.

Как ранее сообщалось, во время споров вокруг бюджета ЕС стороны предлагали оставить неизменными пределы расходов на 2014-2020 гг., установленные лидерами ЕС в феврале т.г., в том числе первое в истории сокращение долгосрочных затрат в реальном выражении. Участники переговоров договорились, что ограниченную сумму неизрасходованных средств можно будет перемещать из бюджета одного года в бюджет следующего года, вместо того, чтобы возвращать эти деньги в национальную казну, как это делается сейчас.

Это изменение может означать увеличение расходов в следующий бюджетный период по сравнению с настоящим временем, в зависимости от исхода последующих ежегодных бюджетных переговоров.

Как сообщал УНИАН, экономика стран еврозоны в I квартале 2013 г. сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Относительно аналогичного периода прошлого года ВВП валютного союза сократился на 1%. Результаты оказались хуже ожиданий экспертов.

Также Еврокомиссия ухудшила собственные прогнозы по динамике ВВП еврозоны и Евросоюза на текущий и на следующий год: ВВП еврозоны сократится на 0,4% в 2013 г. и вырастет на 1,2% в 2014 г. Предыдущий прогноз ЕК предполагал сокращение экономики валютного блока на 0,3% в текущем году и рост на 1,4% в следующем году.

Между тем, инфляция в еврозоне в мае ускорилась, а это является дополнительным признаком того, что экономика валютного блока начинает выходить из состояния продолжительного спада.

Рост потребительских цен в годовом выражении ускорился до 1,4% по сравнению с 1,2% в апреле, свидетельствуют данные статистической службы Европейского союза. В месячном выражении цены выросли на 0,1%.