Власть Харькова решила продать стадион «Металлист» за 70 млн долл. Торги пройдут осенью

Харьковский областной совет принял решение об отчуждении из совместной собственности территориальных общин единого имущественного комплекса КП «ОСК «Металлист».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение, после которого становится возможной продажа стадиона, сегодня проголосовали 87 депутатов облсовета.

Стадион может быть продан осенью на конкурсных торгах. Стоимость комплекса составит порядка 70 млн долл.

По словам председателя Харьковского областного совета Сергея Чернова, процедура подготовки к проведению и проведение конкурса займет около двух месяцев. Вначале будет подготовлен соответствующий пакет документов, затем будет создана конкурсная комиссия по отбору оценщиков стадиона, определен победитель и проведен финансовый аудит. Далее должна быть создана конкурсная комиссия по отчуждению объекта, и на конкурсной основе определен победитель, который и получит право выкупить стадион.

В свою очередь председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин отметил, что предполагаемым покупателем ОСК «Металлист» станет футбольный клуб «Металлист», собственником которого является харьковский бизнесмен Сергей Курченко.

Добкин напомнил, что вырученные от продажи стадиона средства будут направлены на строительство станции метро «Победа», реконструкцию Харьковской филармонии и Харьковского исторического музея.

Депутаты облсовета от оппозиции не поддержали решения о продаже ОСК «Металлист» частному инвестору.

Справка УНИАН. Стадион «Металлист» на 40 тысяч зрительских мест был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 г. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции бизнесмена Александра Ярославского (генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президента группы DCH и, в то время, президента ФК «Металлист), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных в то время в реконструкцию стадиона инвестиций составила 95,3 млн дол. В 2011 г. Ярославский дополнительно инвестировал в реконструкцию игрового поля стадиона «Металлист» около 3 млн евро.