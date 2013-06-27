Отрицательное значение инвестпозиции Украины достигло 62,2 млрд долл.

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины в первом квартале по сравнению с началом текущего года выросло на 2,257 млрд долл., или на 3,76%, - до 62,233 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала года активы Украины выросли на 0,19% – до 143,709 млрд долл., пассивы Украины за указанный период выросли на 1,24% – до 205,942 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины за 2012 год выросло на 24,2% - до 59,528 млрд долл., при этом активы Украины выросли на 2,2% – до 143,357 млрд долл., пассивы - на 7,8% – до 202,885 млрд долл.

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины за 2011 год увеличилось на 19% - до 46,226 млрд долл., активы Украины увеличились на 5,7% – до 140,991 млрд долл., пассивы - на 9%, до 187,217 млрд долл.

Международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны, в частности, все финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно нерезидентов.