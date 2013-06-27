Украина сможет осуществить все выплаты по внешним обязательствам - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что Украина в текущем году сможет осуществить все выплаты по внешним обязательствам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда Николаем Георгиевым.

"Принятые правительством меры позволили стабилизировать ситуацию, связанную с платежным балансом. Мы выполняем все свои обязательства в полном объеме, и для нас 2013 является абсолютно понятным с точки зрения обязательств по внешним платежам. У нас нет никаких опасений по их выполнению ", - сказал Азаров.

Он также отметил, что в Украине достаточно сложная финансово-экономическая ситуация, которая, в первую очередь, связана со снижением спроса на мировых рынках на традиционный украинский экспорт - металл, руду.

«Поэтому Украина была вынуждена принять жесткие меры по бюджетной дисциплине и ввести некоторые ограничительные меры по импорту продукции», - пояснил премьер-министр.

Азаров добавил, что разработанная правительством программа по активизации экономики предполагает перенаправление 4,5 млн тонн металла для использования на внутреннем рынке.

По словам премьера, в частности, за счет этого удастся обеспечить рост валового внутреннего продукта.

Премьер также подчеркнул, что за последние три года внутренний товарооборот в Украине вырос почти на 50%, что позволило обеспечить за два года рост ВВП почти на 10%.

"Мы ведем гибкую политику, которая позволяет нам поддерживать стабильную ситуацию в стране", - отметил Азаров.

В свою очередь Георгиев отметил: "Я надеюсь, что мы сможем обеспечить продуктивное сотрудничество на благо украинского народа".

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-апреле 2013 года составил 2,747 млрд долл., в то время как по итогам января-апреля прошлого года дефицит платежного баланса составлял 61 млн долл.

В 2013 году правительству Украины необходимо вернуть около 9 млрд долларов по внешним долгам, из них МВФ - 5,63 млрд долл.