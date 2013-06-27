Миндоходов в третьем квартале проверит «5 канал»

Министерство доходов и сборов Украины обнародовало план-график проверок средств массовой информации на июль - сентябрь 2013 года, в котором значится только одно СМИ – предприятие с иностранными инвестициями в форме Общества с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «НБМ»» («5 канал»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«В соответствии со статьей 77 Налогового кодекса Украины, в план-график проверок отбираются только те СМИ, которые, как субъекты предпринимательства, несут риски уклонения от уплаты налогов», - говорится в пояснении Миндоходов.

В министерстве также напомнили, что в 1-м квартале 2013 года в план-график были включены 9 представителей СМИ, во втором – 4 СМИ.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Госналогслужба, вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, ввела и четко соблюдала мораторий на проверки СМИ, а также проверки субъектов малого и среднего бизнеса.