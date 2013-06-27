На закрытии межбанка гривня снизилась к доллару

В четверг, 27 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1420/8,1480 грн/долл., к 12:00 — снова снизились, до 8,1480/8,1525 грн/долл., к закрытию торгов — до 8,1510/8,1570 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6040/10,6135 грн/евро, к 12:00 — снова снизились, до 10,6180/10,6280 грн/евро, к закрытию — до 10,6255/10,6370 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также снизились - до 0,2475/0,2479 грн/рубль, к 12:00 — снова снизились, до 0,2478/0,2482 грн/рубль, к закрытию — выросли до 0,2477/0,2481 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8615 (-0,0635).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3005/1,3040.

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1435/8,1460 грн/долл., по отношению к евро — на уровне 10,6015/10,6090 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2473/0,2477 грн/рубль.