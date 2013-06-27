Прокуратура взыскала в пользу госбанков более 260 млн грн

Органы прокуратуры в 2013 году взыскали по искам в пользу государственных банков более 260 млн грн с учетом прошлогодних исков.

Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины, об этом сообщил начальник главного управления представительства в суде, защиты интересов граждан и государства при исполнении судебных решений ГПУ Олег Кучер.

«Общая сумма, на которую удовлетворены иски прокуроров в текущем году с учетом прошлогодних, составила 261 млн грн. Реальное исполнение, в том числе и добровольное возмещение, составило более 94 млн грн. В ведении судебных инстанций находится 44 иска прокуроров на сумму почти 378 млн грн», - цитирует пресс-служба Кучера.

По словам прокурора, показательными являются процессы, в результате которых по иску в интересах банка «Киев» органы прокуратуры взыскали кредитную задолженность в сумме 76 млн грн, в интересах «Укргазбанка» - 15 млн грн.

Также сообщается, что органы прокуратуры принимают меры для обжалования незаконных судебных решений. По словам Кучера, Высший хозсуд Украины отменил судебные решения, в результате которых был оставлен без удовлетворения иск «Родовид банка» к «Украинской коллекторской группе» на сумму более 110 млн грн, дело передано на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Также Высший хозсуд отменил решение апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, в результате чего претензия компании «Зеленый Вал» о взыскании 1,6 млн грн с «Укрэксимбанка» осталась без удовлетворения.

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-апреле 2013 года вырос на 5,2% - до 76,307 млрд грн. Доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в январе-апреле текущего года выросла на 0,4 п.п. - до 9,3%, при этом банки нарастили объем предоставленных кредитов на 0,8% - до 821,545 млрд грн.

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2012 году сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п. до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.

По оценкам банкиров, урегулирование проблемной задолженности по кредитам украинских банков требует совершенствования действующего законодательства. В частности, в Украине отсутствуют законодательные основания для применения многих инструментов урегулирования проблемной задолженности, которые широко применяются в европейских странах, в том числе существуют юридические неопределенности относительно порядка продажи портфеля кредитов, налоговых последствий такой продажи, уступки права требования по кредитам в иностранной валюте, передачи персональных данных и перерегистрации отягощения по договорам ипотеки.