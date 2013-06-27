Объем частных денежных переводов в Украину за 1-й квартал вырос до 1,8 млрд долл.

В Украине в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, объемы частных денежных переводов из-за границы выросли на 118 млн долл., или на 7,11% - до 1,778 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в первом квартале 2013 года, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, объемы частных денежных переводов из-за границы снизились на 290 млн долл., или на 14,02%. Согласно данным Нацбанка, продолжает расти привлекательность международных платежных систем для перевода средств из-за границы. Так, если в 2008-2009 годах через эти системы проходила треть объемов переводов в Украину, то в 2011 году их доля выросла до 40%, в 2012 году - до 42,69%, и по итогам первого квартала - также выросла - на 0,9 п.п. - до 43,59%.

В первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем частных денежных переводов из-за границы в Украину через корреспондентские счета банков вырос на 0,13% - до 758 млн долл. (по сравнению с четвертым кварталом 2012 года - снизился на 14,06%), через международные платежные системы (без учета переводов в пользу нерезидентов) - на 15,16%, до 775 млн долл. (к четвертому кварталу 2012 г. - снизился на 14,08%), неформальными каналами (путем передачи наличных или материальных ценностей) - на 6,52%, до 245 млн долл. (к четвертому кварталу 2012 - снизился на 13,73%).

Из общей суммы поступивших переводов наибольшая доля традиционно приходится на оплату труда, доля которой в первом квартале текущего года, по сравнению с первым кварталом прошлого года, выросла на 7,84 п.п. - до 66,82% общего объема переводов. Объем переводов по оплате труда за указанный период вырос на 18,09% - до 1,188 млрд долл. (к четвертому кварталу 2012 - снизился на 10,81%), объем частных трансфертов снизился на 9,79%, до 590 млн долл. (к четвертому кварталу 2012 - снизился на 19,84%).

Распределение денежных переводов по странам традиционно характеризуется высокой степенью концентрации, и лидером по объемам денежных потоков в Украину остается Россия. Объем переводов из России в первом квартале текущего года, по сравнению с первым кварталом прошлого года, вырос на 15,15% - до 518,4 млн долл., или 33,8% общего объема поступивших переводов. Среди других стран мира основной объем переводов поступил из США и Германии (соответственно 9,6% и 6,6% общего объема денежных переводов в Украину).

Как сообщается, соотношение объема поступивших переводов к ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, выросло на 0,2 п.п. - до 4,7%, а по сравнению с четвертым кварталом 2012 года - на 0,3 п.п.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2012 году объемы частных денежных переводов из-за границы увеличились против 2011 года на 7,2% - до 7,5 млрд долл.

По итогам 2011 года объем частных денежных переводов в Украину против 2010 года вырос на 19,7% - до 7,019 млрд долл.

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