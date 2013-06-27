Прибыль украинских банков снизилась на 42%

Прибыль банков Украины по итогам января-мая 2013 года составила 1,1 млрд грн, что на 42,11% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (1,9 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

«На объем прибыли банковского сектора повлияло увеличение расходов по результатам оценки банками кредитных операций и соответствующего формирования резервов по ним», - говорится в сообщении Нацбанка.

Согласно сообщению, в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, доходы банков выросли на 8,4% – до 64,9 млрд грн, расходы – на 10,1%, до 63,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины в январе-апреле 2013 года составила 4,1 млрд грн, что в 2,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года (1,8 млрд грн).

По итогам 2012 года банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

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