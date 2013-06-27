Профицит платежного баланса Украины вырос почти в 8 раз

Профицит платежного баланса Украины в январе-мае 2013 года составил 3,262 млрд долл., что в 7,7 раза больше также профицита по итогам января-мая прошлого года (422 млн долл.).

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, дефицит текущего счета в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился на 27,61% - до 3,063 млрд долл. Профицит счета операций с капиталом и финансовых операций в январе-мае текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 35,93% - до 6,325 млрд долл. Объем прямых инвестиций (сальдо) в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 41,12% - до 1,363 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-апреле 2013 года составил 2,747 млрд долл., в то время как по итогам января-апреля прошлого года дефицит платежного баланса составлял 61 млн долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

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