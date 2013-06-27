Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился в 1,6 раза

Дефицит внешней торговли товарами Украины, по предварительным данным Национального банка, в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился в 1,6 раза - до 4,656 млрд долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины на официальном сайте.

Согласно сообщению, в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, экспорт товаров из Украины снизился на 4,65% - до 28,588 млрд долл., импорт сократился на 11,83% - до 36,195 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2013 года составил 0,85 (в январе-мае 2012 года – 0,79).

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-апреле 2013 года составил 2,605 млрд долл., что в 1,7 раза меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года (4,389 млрд долл.).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

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