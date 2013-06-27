Предприниматели Беларуси поддержали забастовку против Таможенного союза

Минск. Около 70% предпринимателей Беларуси не вышли на работу на рынках и в торговых центрах в день забастовки 27 июня, организованной против введения с 1 июля требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности», который обязывает предпринимателей проводить дорогостоящую процедуру сертификации товаров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил на пресс-конференции в Минске глава аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП) Анатолий Змитрович.

По словам Змитровича, все присоединившиеся к забастовке – «потенциальные неплательщики единого налога» с 1 июля текущего года.

Напомним, решение провести предупредительную забастовку представители малого и среднего бизнеса Беларуси приняли на форуме предпринимателей 24 июня в Минске, организованном РОО «Перспектива». Забастовки проходят в Могилеве, Гомеле, Полоцке, Костюковичах и Барановичах. В Минске закрыты как минимум непродовольственные ряды рынка «Ждановичи» и ТЦ «Паркинг».