Эксперты не ожидают существенного снижения ставок по долларовым депозитам

Существенного снижения ставок по долларовым депозитам в результате повышения Национальным банком норм обязательного резервирования по валютным вкладам для банков не ожидается, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

«Мы не прогнозируем существенного снижения ставок по долларовым депозитам. С приближением осени возрастут девальвационные риски. Традиционно в этот период ставки по валютным депозитам только растут. Это только повысит спрос банков на валюту. И приведет к росту ставок по краткосрочным депозитам до 7,5-8%», - прокомментировал руководитель аналитического департамента инвестиционной группы "Арт Капитал" Игорь Путилин.

Директор по розничному бизнесу, член правления банка «Надра» Сергей Козлов допускает возможность, что повышение норм обязательного резервирования по валютным вкладам повлияет на банки и заставит их скорректировать процентные ставки по своим депозитным программам в валюте в сторону снижения. «Но, в любом случае, основной определяющий фактор для рынка сейчас – это уровень девальвационных ожиданий населения», - поясняет Козлов. По его словам, в настоящее время доля вкладов в валюте снижается при одновременном росте доли вкладов в гривне, и эта рыночная тенденция до конца года усилится. «На текущий момент стоит ожидать понижения депозитных ставок в национальной валюте, которое, по нашим прогнозам, может быть на уровне 3-4%. Процентные ставки по депозитам в валюте могут снизиться на 1%», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 1 июля повысил нормы обязательного резервирования для валютных средств при одновременном снижении объемов перечислений сформированных резервов на отдельный счет в НБУ до 40% с требуемых ранее 50%. Соответствующие изменения утверждены правлением НБУ в постановлении №241 от 20 июня, которое вступает в действие с 1 июля.

Норматив обязательного резервирования по вкладам физических лиц до востребования и на текущих счетах в иностранной валюте увеличивается до 15% с 10%, по краткосрочным средствам юридических и физических лиц в иностранной валюте – до 10% с 9%, по привлеченным средствам от банков-нерезидентов и финансовых организаций - нерезидентов в иностранной валюте (кроме российских рублей) – до 5% с 3%.

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