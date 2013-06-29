Саммит лидеров стран ЕС одобрил присоединение Латвии к зоне евро

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили присоединение Латвии к зоне евро.

Участники саммита отметили, что Латвия достигла достаточно стабильной экономической, фискальной и финансовой ситуации, выполнив Маастрихтские критерии, необходимые для введения евро в стране, сообщает радио «Свобода».

Окончательное решение о присоединении Латвии к еврозоне с 1 января 2014 должны принять 9 июля во время встречи министров финансов стран-членов Евросоюза.

Ранее введение евро в Латвии уже одобрили Еврокомиссия и Европейский центральный банк.

Между тем, в самой Латвии переход на евро, по данным опросов, поддерживают лишь около 38% жителей страны, сообщает радио «Свобода».