Миндоходов предлагает прописать электронные проверки в Налоговом кодексе

Министерство доходов и сборов Украины разработало законопроект, который предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс в части проведения электронных проверок налогоплательщиков, позволяющих максимально снизить риск так называемого «человеческого фактора» и сократить время проверок.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Миндоходов.

Как сказано в пояснительной записке к документу, нововведение никоим образом не усилит фискальное давление на бизнес, но одновременно улучшит качество налогового аудита.

Действие закона, в случае его принятия, будет распространяться на всех юридических лиц в независимости от организационно-правовой формы и формы собственности, а также представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые обязаны вести бухгалтерский учет и подавать финансовую отчетность в соответствии с законодательством. Кроме того, под действие закона попадут и физические лица - предприниматели, которым будет предоставлено право обратиться в контролирующие органы с заявлением о готовности провести электронную документальную проверку.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины планирует с 1 января 2014 года ввести новый сервис для плательщиков единого налога, работающих на упрощенной системе налогообложения, суть которого в добровольной электронной – «виртуальной» проверке деятельности. При этом с 1 января 2015 года такой услугой смогут пользоваться все представители малого и среднего бизнеса, работающие по общей схеме налогообложения. А с 1 января 2016 года дистанционная, неплановая электронная проверка станет доступной всем категориям налогоплательщиков.