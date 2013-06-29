S&P подтвердило рейтинги России
15:16, 29 июня 2013Финансы
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Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило в пятницу долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России, прогноз стабильный, сообщает Reuters.
Подтверждены рейтинг в иностранной валюте "BBB" и рейтинг "BBB+" в местной валюте.
"Фискальные и внешнеэкономические показатели Российской Федерации остаются высокими, что обеспечивает "подушку безопасности" для зависящей от сырьевого сектора экономики страны, позволяя ей противостоять внешнеэкономическим стрессовым ситуациям", - говорится в заявлении агентства.
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