Цена золота за 2 квартал снизилась на рекордные 23%. Обвал на рынке продолжается

Котировки золота опустились за второй квартал 2013 года на рекордные 23% с начала торгов на бирже Comex (1975 года) на заявлениях относительно перспектив монетарной политики Федрезерва, оттоке инвесторов из обеспеченных золотом инструментов, а также на ухудшении прогнозов по динамике металла в 2013-2014 годах крупнейшими банками.

В последний раз аналогичный спад цен за квартал произошел в январе-марте 1982 года, когда золото подешевело на 18%, передает ПРАЙМ.

В то же время, по данным бирж, к концу торгов пятницы, 28 июня, золото подорожало на Comex на 12,10 доллара, или на 1% - до 1223,70 доллара за тройскую унцию.

Ка полагают аналитики, все традиционные драйверы спроса на золото ослабли или вовсе перестали действовать за последние месяцы.

Напоним, Федрезерв США сообщил ранее о возможном сворачивании программы стимулирования в текущем году, а опасения по поводу экономики еврозоны стихают, что, по мнению экспертов, снижает потребность рынка в надежном активе, коим долгое время считалось золото. Кроме того, инвесторов отпугивает высокая волатильность котировок, в то время как спрос на доллар, к которому золото движется разнонаправленно, увеличивается.

Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем, в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года - 7%. За первый квартал 2013 года драгметалл подешевел на 4,8%.

Читайте также:

"Золотая лихорадка": налетай - подешевело