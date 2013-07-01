Fitch подтвердило рейтинг Украины, но ухудшило прогноз до негативного

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до "негативного" со "стабильного", при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В", сообщается в пресс-релизе Fitch.

"Пересмотр прогноза по рейтингу отражает вероятность того, что международные резервы уменьшатся в дальнейшем, так как у страны сложное расписание выплат внешнего долга до 2014 года, а также трудности в привлечении заимствований с международных рынков капитала", - отмечается в сообщении.

Агентство не ожидает в текущем году подписания новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ, в рамках которой страна рассчитывает привлечь около 15 миллиардов долларов. Согласно сообщению, Украина не предпринимает действий по сокращению субсидий на газ, которые обходятся в 5% ВВП, а также в направлении более гибкого обменного курса валют. "Найти альтернативные источники финансирования будет проблематично", - говорится в сообщении.

По данным Fitch, существуют ограничения, которые не позволяют стране воспользоваться своим экономическим потенциалом, в частности, это слабая бизнес-среда даже по меркам рейтинговой категории "В".

"Волатильность экономики и инфляции велика, а относительно большая финансовая система остается нестабильной с учетом существенного количества невозвратных кредитов у банков (30% от общего числа)", - говорится в пресс-релизе.

Агентство прогнозирует рост экономики страны на уровне 0,5-1% в 2013 году и 2-3% в будущем году.

"Более слабый рост может привести к негативным рейтинговым действиям", - считает Fitch.

Фактором снижения рейтинга может стать падение курса гривни ниже 8,5 грн за доллар к концу 2013 и ниже 9 грн за доллар - в 2014 году.

"Серьезные трудности в реализации полномочий политической власти также будут негативны для рейтинга", - говорится в сообщении Fitch.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со "стабильным" прогнозом.

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