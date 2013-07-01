На текущей неделе курс доллара существенно не изменится, евро продолжит дешеветь - эксперт

На текущей неделе (1–5 июля 2013 года) курс наличного доллара вряд ли существенно изменится, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, средний курс продажи наличного доллара будет находиться в границах 8,15–8,166 грн, что станет результатом политики Нацбанка по поддержанию стабильности гривни - продолжается преимущественно мобилизация денежной массы.

Евро может продолжить дешеветь. Диапазон колебания евровалюты на международном рынке, скорее всего, составит 1,2800–1,3150. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 10,52–10,80 грн.

Динамика рубля на текущей неделе будет зависеть от публикации индексов деловой активности в США и еврозоне. Ожидаемые цифры могут оказать некоторую поддержку российской валюте. Однако её укрепление вряд ли будет значительным, так как финансовые власти России взяли направление на умеренную девальвацию нацвалюты. Средний курс продажи наличного рубля на неделе, вероятно, будет находиться в границах 0,246–0,255 грн.