Fitch подтвердило наивысший кредитный рейтинг США
Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг США на уровне "AAA", при этом прогноз по рейтингу "негативный" на фоне опасений по поводу перспектив будущего сокращения дефицита бюджета, сообщают Вести.Ру.
Эти рейтинговые действия, с учетом аналогичного решения S&P, подчеркивают достаточно оптимистичные настроения по поводу секвестра и укрепления экономики.
При этом подтверждение рейтинга может ослабить давление на Вашингтон, который старается справиться с дефицитом бюджета страны.
В Fitch отмечают, что подтверждение наивысшего кредитного рейтинга основано на текущей оценке, которая предполагает, что восстановление экономики набирает обороты. Агентство отдельно указало на улучшение в секторе жилой недвижимости и постепенное снижение уровня безработицы.
Кроме этого, в Fitch зафиксировали уменьшение рисков в финансовом секторе.
Что касается дефицита федерального бюджета, то, по словам аналитиков рейтингового агентства, он приближается к уровням, соответствующим стабилизации долга. Последние среднесрочные прогнозы предполагают, что долг стабилизируется на уровне 74% ВВП.
"Негативный" прогноз был сохранен, поскольку высокий уровень государственного долга оказывает неблагоприятное влияние на экономику США и требует дальнейшего сокращения расходов, чтобы избежать дефолта.
Снижение рейтинга возможно в том случае, если власти США не смогут повысить потолок федерального долга вовремя, и такой исход может навредить доверию инвесторов к экономике страны.
Прогноз по рейтингу может быть повышен до "стабильного", если США вовремя повысят верхнюю границу госдолга, достигнут прогресса в налоговой реформе и воспользуются политическими и экономическими событиями для повышения доверия инвесторов.
Примечательно, что последние среднесрочные бюджетные прогнозы не включает потенциальную выгоду от бума сланцевого газа в США, но также не учитывают риски, связанные с еврозоной.