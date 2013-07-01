На открытии межбанка гривня укрепилась к доллару

В понедельник, 1 июля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США несколько повысились до 8,1490/8,1565 грн/долл с 8,1510/8,1570 грн/долл при закрытии рабочего дня 27 июня.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро укрепились до 10,6215/10,6330 грн/евро, а по отношению к российскому рублю — снизились до 0,2480/0,2484 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3033/1,3035 (четверг — 1,3023/1,3025).

В предыдущий рабочий день – четверг, 27 июня, Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, 27 июня на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1420/8,1480 грн/долл., а к закрытию торгов — до 8,1510/8,1570 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6040/10,6135 грн/евро, а к закрытию — до 10,6255/10,6370 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также снизились - до 0,2475/0,2479 грн/рубль, но к закрытию выросли до 0,2477/0,2481 грн/рубль.