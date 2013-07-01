ЕЭК получила статус наблюдателя при Конференция ООН по торговле и развитию

Москва. На 57-ой исполнительной сессии Совета по торговле и развитию Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в Женеве принято решение о предоставлении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) статуса наблюдателя при ЮНКТАД.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЭК, рассмотрев заявку комиссии, путем голосования страны - члены ЮНКТАД поддержали инициативу Комиссии в получении статуса наблюдателя.

«Статус наблюдателя позволит представителям ЕЭК принимать участие в дискуссиях на Конференции, Совете и в рабочих органах ЮНКТАД, получать доступ к информационным материалам ЮНКТАД, а также налаживать связи с другими межправительственными организациями на площадке Организации», - сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев,

Новый формат сотрудничества организаций дает больше возможностей для Комиссии, в том числе для реализации Программы сотрудничества на 2013-2015 годы между ЕЭК и ЮНКТАД.

Справка УНИАН: Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) учрежденная в 1964 году, в качестве постоянного межправительственного органа, является ключевым органом Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и развития. Ей поручено ускорение торгового и экономического развития, в особенности развивающихся стран.

ЮНКТАД играет в системе ООН роль координационного центра по проблемам развития и смежным вопросам торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития. Ее главная цель состоит в содействии интегрированию развивающихся стран и стран с переходной экономикой в мировую экономику и развитию посредством торговли и инвестиций. Добиваясь достижения своих целей, ЮНКТАД проводит исследования и анализ политики, межправительственные совещания, осуществляет техническое сотрудничество и взаимодействие с гражданским обществом и предпринимательским сектором.

Конференция ЮНКТАД, ее высший директивный орган, проводится раз в четыре года. Исполнительный орган — Совет по торговле и развитию — ежегодно проводит регулярные сессии, на которых рассматриваются результаты работы секретариата.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.