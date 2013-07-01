Рейтинг Кипра понижен до дефолта

Рейтинг облигаций Кипра был понижен международными рейтинговыми агентствами Standard & Poors Ratings Services и Fitch, после того как власти страны объявили о планах заменить облигации общим объемом в 1 млрд евро на облигации с более длительным сроком погашения, передают Вести.Ру.

Минфин Кипра в четверг сообщил, что государственные облигации со сроком погашения с 2013 г. по I квартал 2016 г. буду заменены на пять выпусков новых 10-летних облигаций с аналогичной ставкой купона.

Этот шаг был необходимым условием для получения помощи от Европейского союза и Международного валютного фонда.

В S&P отмечают, что такой обмен существенно изменяет условия по долгу.

"Мы считаем, что продление сроков погашения без адекватной компенсации является обменом на менее благоприятных условиях", - говорится в сообщении S&P.

В результате долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги были снижены с "ССС/С" до "SD" (выборочный дефолт).

При этом после завершения обмена ситуация с ликвидностью должна перестать давить на правительство, и рейтинг будет повышен.

Кроме этого, рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг в национальной валюте с "ССС" до "RD" (ограниченный дефолт).

Напомним, что в обмен на финансовую помощь со стороны ЕС и МВФ Кипр принял на себя обязательства по сокращения бюджетного дефицита и реструктуризации банковской системы.

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