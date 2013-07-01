Китайский ICBC стал сильнейшим банком мира

Китайский банк ICBC впервые был признан самым успешным в мире согласно рейтингу The Banker, сообщает «Лента.ру». В частности, он оказался самым надежным кредитным учреждением, имея наибольший объем основного капитала (капитала первого уровня) в мире (160,6 миллиарда долларов).

ICBC сменил на лидирующей позиции Bank of America. В тройке также присутствует еще одна американская организация - JP Morgan Chase.

В целом в десятку сильнейших банков мира вошли по четыре представителя Китая и США, а также по одному банку из Японии и Великобритании.

Наихудшие показатели в мире демонстрируют банки из Испании, переживающей острейший финансовый кризис. В минувшем году общий объем чистых убытков испанских кредитных организаций составил 73 миллиарда долларов, или 5 процентов ВВП.

Показатели прибыли банков всего мира вернулись на докризисные уровни. В тоже время отдача на единицу капитала снизилась: при равном с 2007 годом объемом чистых доходов банки вынуждены держать вдвое больше капитала.

Российские банки оказались далеки от лидеров рейтинга по показателям капитала первого уровня. Сбербанк располагается на 34-й позиции, ВТБ — на 70-й, а Газпромбанк — на 125-й.

В топ-10 крупнейших кредитных учреждений региона располагается 6 банков из России, и по одному из Польши, Венгрии, Украины и Казахстана, причем российские банки удерживают первые четыре позиции.