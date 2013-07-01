Марк Карни - первый за 319 лет иностранец - вступил в должность главы Банка Англии

Марк Карни вступил в должность главы Банка Англии, сменив на этом посту Мервина Кинга, сообщает «Би-би-си».

Его назначение, объявленное министром финансов Джорджем Осборном в июне, стало неожиданным. Марк Карни ранее отказывался от выдвижения своей кандидатуры.

Карни занимал пост главы Центрального банка Канады. Он стал первым за 319 лет иностранцем, возглавившим ЦБ Великобритании.

В своем выступлении в палате общин Осборн сказал, что Карни, которому 47 лет, обладает качествами сильного лидера и большим финансовым опытом, в которых нуждается Банк Англии, и заявил, что тот подаст документы на получение британского гражданства.

По словам министра, за пять лет пребывания на посту главы Центрального банка Канады Карни справился с последствиями экономического кризиса лучше, чем его коллеги в других западных странах.