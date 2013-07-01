Беларусь погасила очередную часть долга по кредиту МВФ

Минск. Беларусь осуществила очередное в 2013 году погашение основного долга по кредиту МВФ в размере 54,7 млн СДР (82,4 млн долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

«28 июня 2013 года Республика Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту стэнд-бай МВФ осуществила очередное погашение основного долга в размере 54,7 млн СДР (эквивалентно 82,4 млн долл.)», - говорится в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН, наибольшие выплаты в 2013 году приходятся на апрель, июнь и октябрь – в эти месяцы Беларусь должна выплатить по 175 млн СДР (около 270 млн долл. по текущему курсу).

В целом в 2013 году Беларусь должна вернуть МВФ 1,63 млрд долл. В январе-апреле в рамках выполнения обязательств перед МВФ было выплачено 527,6 млн долл.

Справка УНИАН. Пять траншей кредита в рамках программы стэнд-бай на 3,46 млрд долл. Беларусь получила от МВФ в 2009-2010 годах.

Основной пик выплат приходится на 2013-2014 годы, когда Беларуси придется вернуть большую часть займа.