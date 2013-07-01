Госдолг Беларуси вырос до 15,8 млрд долл.

Минск. В Беларуси Государственный долг на 1 июня 2013 года составил 139,2 трлн рублей (15,8 млрд долл.) и увеличился по сравнению с началом 2013 года на 10,4 трлн рублей (1,18 млрд долл.), или на 8,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

«Увеличение госдолга в основном обусловлено ростом внешней государственной задолженности. Внешний госдолг по состоянию на 1 июня составил 12,6 млрд долл., увеличившись с начала года на 544,6 млн долл., или на 4,5% (с учетом курсовых разниц)», - пояснили в Минфине Беларуси.

Как сообщал УНИАН ранее, Беларусь в 2013 году привлекла внешние государственные займы на 1 285,3 млн долл. Погашение внешнего госдолга Беларуси с начала 2013 года составило 650,7 млн долл.

При этом, внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня составил 30,2 трлн рублей (3,4 млрд долл.), увеличившись с начала года на 4,4 трлн рублей (500 млн долл.), или на 16,9% (с учетом курсовых разниц).

Как поясняет Минфин Беларуси, увеличение внутреннего госдолга обусловлено размещением валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц в размере 582,5 млн долл., или 5,1 трлн рублей, и снижением официального курса белорусского рубля по отношению к доллару США.

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