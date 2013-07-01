Межбанк понедельника закрылся котировками 8,1540/8,1565 грн/долл.

В понедельник, 1 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны по отношению к доллару США снизились до 8,1540/8,1565 грн/долл с 8,1530/8,1580 грн/долл на 12:00 работы торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились до 10,6310/10,6380 грн/евро с 10,6345/10,6450 грн/евро на 12:00 рабочей сессии.

По отношению к российскому рублю закрытии торгов котировки гривни выросли - до 0,2480/0,2484 грн/рубль с 0,2481/0,2485 грн/рубль к 12:00 работы торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3005/1,3060.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1510/8,1570 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,6255/10,6370 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2477/0,2481 грн/рубль.