Еврокомиссия подозревает 13 мировых банков в сговоре

Европейская комиссия заявила о своих подозрениях в отношении 13 крупнейших инвестиционных банков, включающих Citigroup, Deutsche Bank и Goldman Sachs, сообщает Газета.Ru со ссылкой на AFP. По мнению комиссии, банки вступили в сговор, чтобы защитить свою прибыль от торговли деривативами в нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

Полный список банков, вызвавших подозрения Еврокомиссии, включает Bank of America, Barclays, Bear Stearns, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS.

Регуляторы по всему миру стремятся ужесточить контроль над кредитно-дефолтными свопами, так как, по их мнению, подобные торги способствовали разжиганию финансового кризиса. Министерство юстиции США также пристально изучает эти операции.