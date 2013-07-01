Правительство отказалось от идеи принятия закона о внутренней торговле

Правительство Украины отказалось от идеи принятия отдельного закона о внутренней торговле и решило ввести законодательные нормы, определяющие правила ведения такой торговли путем внесения изменений в уже действующие законы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, такое решение было принято по результатам рабочей встречи, проведенной Минэкономразвития с участием представителей Совета предпринимателей при Кабинете министров, Комитета Верховной Рады по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики, торговых сетей, общественных организаций.

«Напомним, что ранее ситуацию во внутренней торговле планировалось урегулировать принятием отдельного закона «О внутренней торговле»... Во исполнение плана мероприятий по реализации Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы с целью усовершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей торговую деятельность, подготовлен проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования внутренней торговле», - говорится в сообщении пресс-службы.

На сегодняшний день, отмечают в Минэкономразвития, проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования внутренней торговли», разработанный совместно с Советом предпринимателей при Кабмине, направлен на согласование центральным органам исполнительной власти и общественным организациям.

Как сообщал УНИАН, вопрос о необходимости закона о внутренней торговли обсуждается с 2008 года.

В августе 2009 года Министерство экономики Украины разработало проект закона «О внутренней торговле». В Верховной Раде законопроект был зарегистрирован 10 ноября 2011 года.

Документ вызвал критику со стороны предпринимателей и промышленников.

В связи с избранием в 2012 году нового состава парламента правительство отозвало законопроект для доработки и внесения на рассмотрение Верховной Радой нового созыва.

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