Миндоходов определило перечень бесплатных админуслуг

Министерство доходов и сборов Украины предоставляет 55 административных услуг налогоплательщикам, среди которых выдача справок, разрешений и свидетельств, сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

"Среди возможных услуг - регистрация книги учета доходов и расходов, выдача справки об уплате работодателем налогов и сборов, регистрация регистратора расчетных операций, выдача справки об отсутствии задолженности по платежам в бюджет, выдача торгового патента и так далее. Всего перечень таких админуслуг содержит 55 наименований и утвержден соответствующим приказом Министерства", - говорится в пресс-релизе.

Для удобства налогоплательщиков каждая услуга имеет свою карточку, в которой указана информация о субъекте, предоставляющего админуслугу, нормативно-правовые акты и условия ее получения, говорится в сообщении.

При этом на сайте Миндоходов размещен список платных услуг, среди которых выдача лицензии на производство спирта, алкоголя и сигарет, а также на их розничную и оптовую торговлю.

Справка УНИАН. Министерство доходов и сборов создано 24 декабря 2012 года Указом Президента путем реорганизации Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) и Государственной таможенной службы.

Миндоходов является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования единой государственной налоговой, государственной таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей и реализации единой государственной налоговой, государственной таможенной политики; обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового и таможенного законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.