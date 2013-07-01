Минфин 2 июля предложит три серии ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 5 и 7 лет

Во вторник, 2 июля, Министерство финансов Украины проведет аукцион по продаже трех серий облигаций внутреннего государственного займа со сроками обращения 3 месяца, 5 и 7 лет, сообщил Минфин.

Финансовые эксперты прогнозируют, что размещение 3-х месячных ОВГЗ, с которыми Минфин уже давно не выходил на рынок, может стать лишь пробным, а реальные объемы появятся лишь при следующих продажах коротких облигаций.

«На данный момент трудно сказать, будет ли высоким рыночный спрос на эти инструменты, как и трудно определить, на каком уровне Минфин видит справедливый уровень доходности по этим облигациям», - прокомментировал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Сapital Сергей Фурса.

«С одной стороны, ликвидность в банковской системе находится на крайне высоком уровне, и размещение на короткие сроки в такие ликвидные инструменты всегда радовало банки. С другой стороны, текущий аукцион проходит на фоне негативных ожиданий участников рынка в связи с ожесточениями резервных требований, усугубленных ростом ставок накануне длинных выходных», - добавил аналитик.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в результате размещения 5-месячных облигаций с доходностью 7,75% Минфин привлек 116,368 млн грн, удовлетворив две из трех заявок инвесторов.

На последнем аукционе ОВГЗ 25 июня Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 1,039 млрд грн, удовлетворив две поданные заявки на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25%, и удовлетворив одну заявку на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%.