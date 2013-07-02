Резервный банк Австралии сохранил базовую ставку на уровне 2,75%

Резервный банк Австралии (Reserve Bank of Australia, ЦБ страны) по итогам заседания во вторник, 2 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на отметке 2,75%, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Решение финансового регулятора совпало с прогнозами аналитиков, передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, рост ВВП Австралии в 2012 году был максимальным за 5 лет - вырос на 3,6% против 2011 года. Более значительный подъем последний раз был зафиксирован в 2007 году, тогда экономика увеличилась на 4,7%.

Основным источником роста ВВП страны была добыча полезных ископаемых и экспорт минеральных ресурсов, что четко видно в региональном разрезе: ВРП основного горнодобывающего региона Западная Австралия вырос на 14,2% (год к году), а Нового Южного Уэльса и Квинсленда — на 2,4 и 2,2%.