Гендиректор Банка Ватикана и его заместитель подали в отставку из-за финансового скандала

Генеральный директор Банка Ватикана, так называемого Института религиозных дел (IOR) Паоло Чиприани и его заместитель Массимо Тулли подали в отставку со своих постов.

"После многих лет службы они решили, что этот поступок будет в интересах Института и Святого престола. Наблюдательный совет и Комиссия кардиналов приняли их отставку", - говорится в сообщении Ватикана.

Функции временно исполняющего обязанности генерального директора взял на себя президент банка Эрнст фон Фрейберг, передает РИА "Новости".

Отставка двух топ-менеджеров банка произошла на фоне проверки счетов и финансовых потоков IOR, которая должна закончиться к концу 2013 года.

Банк Ватикана, данные о деятельности которого практически не разглашаются, ранее уже оказывался вовлечен в финансовый скандал из-за своей непрозрачности. Так, в его адрес поступали обвинения со стороны Евросоюза в отмывании денег. Как следствие, в марте этого года перед конклавом во время заседаний коллегии кардиналов поступили предложения о реформе IOR вплоть до его закрытия.

Кроме того, в сентябре 2010 года прокуратура Рима наложила арест на перевод Ватиканом 23 миллионов евро, находившихся на одном из счетов итальянского банка Credito Artigiano, и возбудила в этой связи дело в отношении президента Ior Этторе Готти Тедески, который в прошлом году был вынужден уйти в отставку.