Миндоходов разослал первые 244 тысячи квитанций по уплате налога на недвижимость

Министерство доходов и сборов Украины разослало 244 тыс. квитанций об уплате налога на недвижимость, которые необходимо оплатить в течение 60 дней, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

При этом в Миндоходов пояснили, что граждане, получившие квитанции, и не согласные с начислениями, могут обратиться в налоговые органы для уточнения и сверки данных, включая определение объекта налогообложения.

«В соответствии с законодательством, квартиры и жилые дома, площадь которых не превышает 120 кв. м и 250 кв. м соответственно, подпадают под действие налоговой льготы. Налог платится только на те квадратные метры, которые превышают определенный выше порог. Вместе с тем, такая льгота распространяется только на один объект недвижимости», - напомнили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, налогообложение недвижимости, отличной от земельного участка, действует в Украине с 1 января 2013 года. Физические лица, не имеющие налоговых льгот, платят налог согласно квитанции, присланной налоговыми органами в срок не позднее 60 дней с момента получения квитанции. Налог на недвижимость выплачивается авансовым платежом на весь год.

Не является объектом налогообложения жилая площадь, находящаяся в собственности государства или территориальных общин, находящаяся в зоне отчуждения или принудительного отселения, принадлежащая детским домам семейного типа. Не облагаются налогом общежития, дачные или садовые усадьбы, но не более одной в расчете на одного налогоплательщика, жилая недвижимость, находящаяся в собственности многодетных семей и семей с приемными детьми, но в расчете не более одного объекта недвижимости на семью.