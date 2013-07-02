Самым прибыльным в мире стал китайский банк

Самым прибыльным банком в 2012 году стал ICBC, Промышленно-торговый банк Китая, сообщают Вести со ссылкой на рейтинг журнала The Banker.

В 2011 году банк занимал только третье место, уступая Bank of America и JP Morgan, которые теперь занимают третье и второе места соответственно.

Единственным британским банком, который вошел в топ-10 банков по уровню прибыли, стал HSBC, но это связано со значительным вкладом азиатского подразделения.

В целом прибыль британских банков упала на 41%, а прибыль французских банков сократилась на 30%. До начала финансового кризиса на банки Великобритании приходилось 11% мировой прибыли финансового сектора, сейчас показатель находится на уровне 2,61%.

Очень слабую динамику показали испанские банки, общий убыток которых составил в прошлом году 73 млрд долл., что составляет почти 5% ВВП. При этом банки Испании заняли сразу 6 позиций среди 10 банков с самыми большими убытками.