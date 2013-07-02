Объем платежей по налогу на недвижимость с начала года составил 8,5 млн грн

Объем платежей по налогу на недвижимость, отличную от земельного участка, с начала года составил 8,5 млн грн, из которых юридические лица выплатили 7,3 млн грн, физические лица – 1,2 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

В Миндоходов напомнили, что для физических лиц объектами налогообложения являются строения, относящиеся к жилому фонду – жилые дома, пристройки к ним, усадьбы, квартиры, коттеджи и комнаты в многосемейных квартирах.

«Получить консультацию о начислении налога на недвижимость можно в налоговых инспекциях, центрах обслуживания плательщиков налогов или позвонить в колл-центр Миндоходов по телефону 0800-501-00-7», - разъяснили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, за каждый квадратный метр сверх льготной площади для квартир жилой площадью от 120 до 240 кв. м и жилых домов жилой площадью от 250 до 500 кв. м платеж составит 1% минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года. Для квартир жилой площадью более 240 кв. м и домов жилой площадью более 500 кв. м определена ставка в размере 2,7% минимальной зарплаты.

На 1 января 2013 года минимальная зарплата утверждена в размере 1147 грн.

По оценке специалистов Министерства доходов и сборов Украины, средняя сумма платежа по налогу на недвижимость составит для квартир площадью более 120 кв. м – 300 грн, для домов площадью 250 кв. м – 800 грн.

Налогоплательщики – юридические лица по состоянию на 1 июня перечислили 7,2 млн грн налога на недвижимость. Количество таких налогоплательщиков составило 5 321 организаций.

По прогнозам Миндоходов, объем поступлений в местные бюджеты от налога на недвижимость в 2013 году может составить порядка 75 млн грн.

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