МВФ выделит Армении 84 млн долл. очередного займа

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил в понедельник выделение Армении очередного кредитного транша в размере порядка 84 млн долларов. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВФ, штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне.

По ее свидетельству, решение о выделении означенного займа было принято по итогам нового, шестого по счету, рассмотрения хода выполнения властями в Ереване трехлетней программы кредитной поддержки со стороны МВФ, утвержденной 28 июня 2010 года. Всего в ее рамках Армения получила доступ к примерно 407,2 млн долларов.

Как отмечает МВФ, правительство Армении в целом выполнило согласованные условия этой программы. "Рост (экономики Армении) в 2011 году достиг 4,7%, в минувшем - 7,2%и остается прочным в текущем", - подчеркивает Фонд. При этом инфляция в республике составляет менее 4 процентов, что соответствует согласованным показателям.

"В то же время, (в экономике Армении) сохраняются существенные вызовы и слабые места", - считает МВФ. С его точки зрения, в решении этих проблем помогут намеченные правительством Армении планы дальнейшего экономического развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МВФ одобрил выделение Румынии более 520 млн евро

МВФ может приостановить выплату помощи Греции